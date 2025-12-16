財經青紅燈》蔣萬安開芭樂票

台北市長蔣萬安上週接受媒體專訪，他目標要讓台北市未來成為全球AI前十大城市，更期待下一個「Open AI」等級的變革就始於台北。這番話說得很好聽，台北市在吃完企業豆腐後，輝達海外總部終於落腳在北士科，但串聯南港軟體園區、內科、北士科後，台北市就會成為另一個矽谷嗎？

要成為AI大城，首先要有算力，但台北市有設置足夠的資料中心來提供AI所需的算力嗎？答案一定是沒有。因為光是小型的資料中心就需要安裝500~2000台伺服器，1小時需要1千到5千度電力，更別說中、大型的資料中心，一天可能耗掉上百萬度電、一年花掉上億度電，台北市根本就沒有能力自行發電給這些資料中心，沒有算力、沒有電力，AI大城就是畫大餅而已。

根據統計，台北市2024年一整年，民生加工業用電，一共耗掉161.8億度電，但大家猜猜，台北市發電來源只有翡翠水庫，一年供應台北市多少電？只有不到3億度。也就是說，台北市的用電全都是其他外縣市支援的，每年得支援台北市超過150億度，所以請問蔣市長，台北市要成為AI大城，還要外縣市另外支援多少電力？

矽谷成為美國的科技廊道，背後主要供電的是天然氣廠、再生能源等，才能讓矽谷有能力發展成AI大城；但諷刺的是，藍白除了核電外，拚命擋台電的天然氣廠，以及再生能源設置，蔣市長想要跟矽谷走一樣的路，藍白卻是背道而馳，要大家用愛發電嗎？

全世界現在都知道AI是未來國力強盛與否的重中之重，但也發現沒有電力就沒有AI，電力成為未來AI的軍火庫，所以蔣市長為了下一次要連任發下豪語，是不是該先勸勸黨內同事，別再擋台電的發電計畫，也不要為了一丁點錢，翡翠水庫要向台電收取耗水補償費，應該先想想，AI大城的電要從哪裡來？（陳永吉）

