盤勢分析》多方未棄守 換手整理小股當家

博通因財測毛利率不如預期，市場擔心AI投資的變現能力，博通股價大跌11.43%，美國科技股再度陷入AI泡沫的陰霾，費城半導體指數上週五暴跌5.1%，導致昨日外資大賣台股489.9億元，加權指數盤中一度大跌逾500點，逼近月線支撐，台積電（2330）淪為提款機，中小型股年底作夢行情發動，表現優於大型股，櫃買指數一度翻紅，馬斯克旗下SpaceX明年有望IPO，太空AI資料中心題材發燒，低軌衛星相關概念股全面噴出，加權指數終場下跌331.08點，收在27866.94點，失守5日線、10日線與28000點大關，成交量約4506億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨開低後向上墊高，近30檔中小型股強勢漲停，主要集中在外太空資料中心題材所帶動的太陽能類股為主，作夢行情由想像題材墊檔，多方昨日強勢防守27600點，上半週若未再破將可穩住，留意美股走向。至於矽光子CPO仍有火種持續點火，注意聯亞（3081）及光聖（6442）從處置股票出關後表現；記憶體則對利多越來越不反應，應逐漸減碼降低記憶體部位。

統一證券指出，台股技術指標KD向下，MACD紅柱體縮小，顯示中短期的攻擊動能正在減弱。不過，RSI指標向上勾頭，暗示多方並未棄守，現在正值大盤換手整理期，而非反轉期，隨時準備在量能回溫後發動反攻，操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選。

三大法人昨合計賣超約545.4億元，其中外資賣超489.9億元、投信賣超18.9億元、自營商賣超36.5億元；外資台指期淨空單昨大增4654口，累積外資台指期淨空單逾3.36萬口。（記者卓怡君）

