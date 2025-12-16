切入光通訊用氮化鋁基板 九豪拚明年毛利率回升至20％以上

被動元件族群九豪昨日召開法說會，發言人陳永倉表示，明年營收目標為雙位數成長。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件基板廠九豪（6127）昨日召開法說會，發言人陳永倉表示，明年晶片電阻基本需求有成長空間，但因同業擴產、價格恐怕有下滑壓力，為此，九豪自去年就開始研發「非電阻基板產品」，切入光通訊用氮化鋁基板，明年營收目標為雙位數成長。

前三季EPS0.91元 相較去年已由虧轉盈

九豪今年前11月營收8.99億元、年減2.99%，累計前三季每股稅後盈餘（EPS）為0.91元，相較去年全年虧損，已由虧轉盈；為此，九豪股價也從20元以下開始飆漲，前波盤中高點來到32元，昨日盤中最高來到31.4元，終場以30.95元作收，成交量達1.37萬張，外資與自營商買超883張，主力則買超1462張。

陳永倉指出，公司東莞廠遷至昆山新廠後，生產線從6條擴增至8條，看好新廠明年稼動率可望進一步攀升，以滿載為目標，加上製程與良率優化，以及導入自動化設備，期待明年毛利率從今年的14%回升至過去的毛利率水準（20%以上）。

近期被動元件產品漲價，基板是否也有漲價的可能？他認為，晶片電阻基板的需求仍具成長空間，明年可望維持穩定拉貨動能，不過，中資廠潮州三環持續擴大產能，連九豪也在擴產，就價格來看還在「捲」，因此將積極朝非電阻領域發展。

至於非電阻產品方面，九豪則看好氮化鋁基板（AIN）的發展潛力，可應用於AI光通訊領域，目前已逐步出貨，預估明年出貨量可逐季成長，由於價格與毛利率相當不錯，也持續提高送樣與量產能力。

