45週年園慶》今年業績兩位數增長 竹科：明年樂觀再創高

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局昨舉行45週年園慶活動，竹科管理局長胡世民指出，今年竹科營業額可望成長兩位數，創歷史新高可期，展望明年，他預期在AI帶動下，竹科半導體核心產業及資通訊、生技業都將可持續成長，園區整體營業額有望再創歷史新高。

今年核准37家廠商進駐

根據竹科管理局統計，今年前10月營業額為新台幣1.38兆元，年成長10.31%；胡世民表示，今年竹科核准37家廠商進駐，為近幾年新高，也是未來竹科進步的動能，明年預計再引進30家以上。他預期今年竹科營業額可望成長兩位數，創歷史新高可期，明年也樂觀看待，預期竹科營業額將可持續穩定成長。

台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭昨致詞指出，面對科技環境與供應鏈重組等變動，產業面臨更高的壓力，公會已正式啟動《2026年台灣科學園區產業發展》策略白皮書製作，涵蓋人才、永續、產業競爭力、生活環境、國際布局與風險管理等關鍵議題，期望呈現企業實際需求與產業共識，並促成政府各主管部會協力，打造更友善、更前瞻且更具韌性的產業環境，協助竹科迎接未來10至20年的全球競爭。

李金恭表示，竹科自1980年成立至今45年，在各界努力下，竹科從台灣科技產業的起點，成長為全球半導體與高科技產業的重要基地，45年來，無數園區夥伴投入青春與心力，推動產業升級與創新，並打造出「護國神山」成為全體國人的驕傲。

但李金恭也提出，當前全球科技環境加速變動，產業面臨更高壓力；供應鏈重組成為現實課題，需強化韌性與多元布局；永續減碳要求提高，企業需兼顧環境目標與產能競爭力；資安挑戰加劇，產業需提升資訊安全防護能力；地緣政治風險升高，影響產業決策與國際合作的不確定性，企業與園區需要更完善的風險管理與應對策略。

