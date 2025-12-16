中韓電磁鋼品涉傾銷 財部展開調查

財政部昨公告，中鋼申請對韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品展開反傾銷調查。圖為南韓浦項鋼鐵廠員工工作的情形。（路透資料照）

進口大增、價格降 最快明年四月決定是否課臨時反傾銷稅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公告，中鋼申請對韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品展開反傾銷調查，因涉案貨物已達傾銷及損害我國產業的合理懷疑，決議展開反傾銷調查，最快明年四月決定是否課徵臨時反傾銷稅，初估南韓及中國電磁鋼品傾銷差率分別為三十五．八五％及十七．六二％。現行我國課徵反傾銷稅共十三案，中國貨品涉案有十案、南韓貨品三案。

估韓傾銷差率35.85％、中17.62％

根據統計，二〇二三年自南韓進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品四〇七三公噸、平均每噸三萬四一六元，自中國進口一萬四一〇公噸、每噸三萬四五三五元；二〇二四年自南韓進口暴增至二萬一六三八公噸、每噸降至二萬二九二二元，自中國進口八九一二公噸、每噸二萬九一六七元，自其他國家進口合計一萬五八九三公噸。

財政部關務署說明，根據申請書，我國自中韓進口涉案貨物從二〇二三年起大量增加，在我國市占率逐年上升且持續降價競爭，二〇二四年起已低於國產品價格且價差擴大，國產品被迫降價因應，但仍因降價幅度不及而流失客戶，造成國內產業生產、銷售及獲利等大幅下降，對國內產業造成實質損害。

關務署指出，本案涉案廠商包括韓國浦項鋼鐵（POSCO），中國寶山鋼鐵、武漢鋼鐵、北京首鋼、新余鋼鐵集團、太原鋼鐵、鞍鋼公司、內蒙古包鋼鋼聯，另有上鋼、億新精機廠、韓商浦項國際台灣分公司等進口商。

另，為防止調查期間大量進口涉案貨物，破壞反傾銷措施的救濟效果，中鋼也申請對開始課徵臨時反傾銷稅前九十日內進口貨物回溯課稅，財政部將於完成傾銷最後認定時一併公告結果。

財政部說明，已移請經濟部就有無損害產業進行調查，經濟部應於接獲通知四十日內將初步調查結果通知財政部；若認定損害產業，財政部應於接獲通知七十日內做成有無傾銷初步認定，再決定是否臨時課徵反傾銷稅。利害關係人可於公告日起二十日內就本案提供意見或資料；涉案製造出口商若充分配合調查，可獲核定個別傾銷稅率。

