中國11月零售年增1.3% 只贏疫情期

中國11月社會消費品零售總額年增1.3％，創下疫情期間以外歷史最低增速，連續6個月放緩。（歐新社）

前11月固定資產投資年減2.9％

全年料創1988年有紀錄以來首次下跌

〔編譯盧永山／綜合報導〕即使中國推出各項措施力圖提振內需和遏制房地產部門繼續探底，但中國十一月經濟加速放緩，消費、投資和工業產出增速都不如預期，讓北京當局續推刺激措施的壓力倍增。週一中國、香港股市收盤大跌。

中國國家統計局表示，十一月社會消費品零售總額年增一．三％，創下疫情期間以外歷史最低增速，亦較十月的二．九％大減一．六個百分點，連續六個月放緩，寫下二〇二〇年以來持續最久的減速，顯示去年起推出的消費品「以舊換新」 政策效力已減弱。

請繼續往下閱讀...

中國十一月工業增加值年增四．八％，低於十月的四．九％，為二〇二四年八月以來最慢增速。前十一月固定資產投資年減二．九％，跌幅大於前十月的一．七％，預計今年將創下一九八八年有紀錄以來首次下降。

前11月房產投資 年減擴大到15.9％

另，前十一月中國全國房地產開發投資年跌十五．九％，跌幅大於前十月的十四．七％；十一月七十個大中城市平均房價年跌二．八％，跌幅大於十月的二．六％。

專家看衰明年成長

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家黃梓純表示：「這些數據顯示，中國經濟活動廣泛疲弱，政策支持應有助於未來幾個月的部分復甦，但也許無法避免中國明年成長繼續疲弱。」

中國無法恢復消費支出，使其經濟暴露於海外風險中，因高度依賴外國需求來推動今年的大部分成長，儘管出口面臨美國總統川普的關稅威脅。隨著各國開始對中國的大量出口採取貿易保護主義措施，中國未來幾個月的出口預料將會放緩。

受上述利空消息影響，週一滬深三百指數收盤下跌〇．六％，恆生中國企業指數（H股）收盤大跌一．八％。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，預計明年第一季中國財政、貨幣政策會有所放鬆，以穩定經濟動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法