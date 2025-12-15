大馬異軍突起 躍台房產最大外國買家

根據內政部地政司最新2024年年報，去年來台最大外國買家來自馬來西亞，一舉超越美國、日本與香港等地。（記者徐義平攝）

去年購置建物面積增幅逾45％ 一舉超越美、日、港等地

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部地政司最新二〇二四年年報，去年共有三十八處外國買家來台購置房地產，若不計入英屬蓋（開）曼群島、維京群島等兩處常見台商「喬裝」成外資身分買家，來台最大外國買家來自馬來西亞，一舉超越美國、日本與香港等地，買進土地、建物面積分別約一九九一坪、九五一九坪。

地政司統計，去年外國人來台買土地、建物面積分別約四．五九萬、四．五二萬坪，其中建物前五大買家分別為馬來西亞、香港、荷蘭、美國及英屬維京群島等。

馬來西亞人在二〇二三年來台買進建物面積約六五四四坪，連前五大外國買家都擠不進去，但去年共買進九五一九坪，年增幅逾四十五％，躍居最大外國買家。

去年外國買家來台買進建物分布，馬來西亞占比約二十一．〇四％、香港約十九．二一％、荷蘭約十一．七九％、美國約十．六七％、英屬維京群島商約八．四七％，合計占比逾七十一％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，透過蓋（開）曼群島、維京群島來台買房的外資，通常是假外資真台資，多為台灣富人或法人繞道第三地。

外商買生產用廠房為主

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，二〇二二年六月荷蘭商海尼根啤酒宣布併購三洋維士比子公司，去年記憶體大廠美光科技斥資七十四億元買下友達南科舊廠，今年再加碼三十．五億買台中后里廠東側建物，顯見外商是以生產用的廠房為主。

美、大馬買家均自然人

另分析土地、建物的前五大外國買家身分，其中英屬蓋（開）曼群島、維京群島等兩處買家，是一〇〇％以法人身分買進台灣房地產，馬來西亞及美國則是一〇〇％以自然人身分買進。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，國內九十五％以上房地產交易都屬內需市場，即便近幾年多了一些外國網紅，但可能偏向租屋機率較高，因此統計數據中的外資，背後實際多半還是台灣人。

