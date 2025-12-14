西進首見倒退嚕 台股赴中投資創26年最低

美中全面對抗下，不只供應鏈分流加速，不少台股公司開始「選邊站」，縮減中國事業規模。根據台股最新季報，今年以來赴中投資累積餘額大減新台幣一七八五億元，全年估計將出現有統計以來首度「倒退嚕」。（法新社檔案照）

前3季大減1785億

台股西進急凍（資料來源︰股市觀測站製表整理︰記者高嘉和）

〔記者高嘉和／台北報導〕地緣政治衝突加劇，美中對抗外弛內張。根據台股最新季報，今年以來赴中投資累積餘額大減新台幣一七八五億元，全年估計將出現有統計以來首度「倒退嚕」，而非中投資大增逾一．八兆元，預估全年也將創下新紀錄；另投審司統計也顯示，今年前十月核准赴中投資金額僅九．八億美元，年大減逾七十一％，全年也將創下二十六年來最低。

前10月赴中投資9.8億美元 年減71％

到今年第三季止，台股公司（含上市櫃等）累積自台灣匯往中國投資金額達二兆六六五一億元，較去年底的二兆八四三六億元，罕見出現倒退一七八五億元；就算二〇〇九年亞洲金融風暴、二〇二〇年新冠疫情衝擊，台股公司依然加碼中國投資，今年將出現有統計以來首度衰退，顯見在美中全面對抗下，不只供應鏈分流加速，不少台股公司開始「選邊站」，縮減中國事業規模。

今年非中投資大增逾1.8兆

從非中（中國以外地區）投資金額變化來看，更凸顯台股公司對外投資是「加碼非中、減碼西進」，去年非中投資年增近一．二兆元，今年前三季更逾一．八兆元，而「台積電與其供應鏈結伴赴美」是最大關鍵。

另根據投審司最新統計，今年前十月核准赴中投資金額僅九．八億美元，較去年同期的二十四．八億美元、年大減逾七十一％，估全年將跌破二十億美元大關，將創下一九九九年以來的二十六年新低；相較馬政府主政時期西進最高峰的二〇一〇、二〇一一年動輒每年一四〇億美元，僅剩七分之一不到。

