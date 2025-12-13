路透報導，英特爾測試黑名單中企設備，引發美國安疑慮。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，兩名知情人士指出，英特爾今年已對與中國關係深厚的美企盛美半導體（ACM Research）晶片製造工具進行測試，該公司兩家子公司去年被美國政府列入制裁名單（黑名單），相關設備可能用於英特爾預定二〇二七年推出的最先進十四A製程產品。

報導說，盛美半導體總部設在加州，其上海與南韓子公司去年因被控支持中國政府控制商業技術，以用於軍事用途而被禁止取得美國技術；英特爾執行長陳立武因與中國友好背景，今年八月被美國總統川普要求辭職。

盛美半導體對於涉及「特定客戶」不予置評，但證實「盛美美國團隊已從亞洲營運部門出售並交付多台設備給本國客戶」；該公司補充，已對「一家美國大型半導體製造商」出貨三台設備並測試中，當中一些已達效能標準。

華府對中鷹派人士指出，美國政府已入股英特爾，而將一家子公司遭美制裁企業列入其最先進製程產品的設備商，將引發重大的國安疑慮，這可能使英特爾敏感的技術被轉移至中國，最終導致可靠的西方設備商被中國有關企業取代，以及面臨來自北京的破壞行動。

美智庫外交關係委員會高級研究員麥奎爾指出，英特爾測試盛美半導體工具，凸顯美國技術保護政策的嚴重漏洞。他強調，中國製的設備可輕易被北京遠端或實際操控，以削弱甚至停止美國的晶片生產。

盛美創辦人王暉畢業自中國清華大學精密儀器系，一九九八年在矽谷成立該公司，至今仍擔任執行長，並持有該公司五十七％投票股權，他擁有美國國籍與中國永久居留權。該公司網站資料顯示，盛美也出售設備給遭美制裁的中國長江存儲以及被美國防部認定與中國解放軍有關的長鑫存儲，另一遭美制裁的中芯國際，占盛美銷售額十四％。

