鴻海擴大投資高雄 陳其邁︰打造亞灣區AI科技聚落

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鴻海集團得標高捷黃線Y15聯開案，將投資一五九億元打造亞灣二．〇科技總部。高雄市府昨與鴻海正式簽約，市長陳其邁強調，鴻海近三年來已在高雄投資達二五〇億元，亞灣二．〇計畫可說是鴻海的超前部署，高雄有充足電力與人才，鴻海在高雄建構以AI為主的生態系，可望帶動相關供應鏈或生態系廠商進駐亞灣。

高雄市長陳其邁（右）昨與鴻海輪值執行長楊秋瑾（左）簽署高捷黃線Y15聯開案契約，宣布鴻海將投資159億元，規劃45層與32層2棟A級商辦大樓，打造亞灣2.0科技總部。（記者李惠洲攝）

高捷黃線Y15聯開案簽約 鴻海砸159億蓋總部

陳其邁說，鴻海進駐亞灣區後，將以AI（人工智慧）與高科技產業為核心，帶動更多企業朝研發與創新方向靠攏，形成完整的城市級生態系；他說，亞灣二．〇可視為超前部署，已有包括超微（AMD）在內的研發中心評估或確定選擇落腳高雄，顯示企業對南部科技聚落的信心。

估創造3千個就業機會、年產值200億

高雄市捷運局長吳嘉昌說明，Y15聯開基地面積一．一公頃，建蔽率六十％、容積率六三〇％，鴻海將投資一五九億，規劃四十五層與三十二層兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共五．二萬坪開發量體，建物將透過空橋與旅運中心串聯；開發後將提供二萬坪辦公空間，做為「高雄亞灣．鴻海旗艦總部」，也開放其他科技企業進駐，預估將創造三千個就業機會，每年帶來二〇〇億產值。

鴻海輪值CEO楊秋瑾提出三項回饋高雄計畫，首先是捐贈一台一九〇〇萬乳房X光攝影巡迴車，其次是成立「高雄版鴻海獎學金」，第三是育才，將在高雄推動AI研習營，協助縮短城鄉差距。

