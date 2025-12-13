墨西哥新關稅》鴻海輪值執行長：放心啦！清單未包含台ICT產品

墨西哥宣布對非自貿夥伴的亞洲國家開徵新關稅， 鴻海輪值執行長楊秋瑾（左）表示，清單並未包含資通訊（ICT）產品，對鴻海等科技業影響有限。（記者李惠洲攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕墨西哥擬自二〇二六年起，對台灣、南韓、印度、泰國、印尼與中國等未與墨國簽署自由貿易協定（FTA）的國家新增徵收五％至五十％關稅，範圍涵蓋汽車、金屬、家電、紡織與鋼鐵等。鴻海輪值CEO（執行長）楊秋瑾昨直言「放心啦！」因清單並未包含資通訊（ICT）產品，對鴻海等科技業影響有限，且集團在墨西哥採取保稅機制，可有效避開衝擊。

對台科技業影響有限

楊秋瑾表示，「我們集團在這一次沒有什麼太大的影響，因為清單沒有ICT」，至於車用類別確實有部分品項被列入，但規模不大，鴻海也具備足夠韌性與應變能力；「放心啦！每個國家都有他的政策跟想法，我們那麼大的公司每天都在面對政治與社會的起起伏伏。」

楊秋瑾說，墨西哥主要針對非ICT產業，鴻海核心業務並不在受影響範圍內；「我們在墨西哥有很多保稅機制，基本上可以在保稅情況之下免於受到影響。」

談到AI（人工智慧）布局，楊秋瑾指出，AI正快速滲透所有產業，是人類科技文明的重要拐點。在此背景之下，鴻海在高雄設立AI研訓中心顯得格外關鍵，將成為推出新技術與新訓練方法的核心平台。

楊秋瑾還提到，鴻海智慧城市的概念正向全球外溢，包括墨西哥部分城市都積極與集團接觸，希望導入鴻海在高雄建立的智慧城市經驗，「我們可以把高雄的Smart City概念推展到其他城市」。

楊秋瑾指出，除了墨西哥，集團有多項計畫會在更明朗時公布，旗下智慧平台可望於更多國家落地。

