地面、屋頂光電雙殺 太陽能業者嘆自求多福

新建物屋頂裝設光電，傳出擬調整門檻，僅限制公有建築與工廠才需要加裝屋頂光電。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於內政部擬限縮屋頂光電法案適用標準，屋頂光電需求恐大幅度縮水，不僅環團抗議，直接受到衝擊的太陽能業者更感嘆說「地面不給蓋、屋頂也縮水」，多數高層表示只能自求多福，評估轉型儲能或是往海外市場發展。

有業者表示，希望所有政策一定要有中央統籌協調，不要相關部會各吹一把號；也有系統業者指出，屋頂光電只是小型案場，業界最關注的還是地面型光電案場未來該何去何從；更有業者直言「沒有特別的看法，反正產業都已經被打趴在地上了」。

大型系統業者認為，國內環境對綠電產業極度不友善，且政策多變，與其在國內苟延殘喘，不如另謀生路，往東南亞、日本、澳洲等市場發展，不管是光電案場或儲能案場，國外投資機會反而更多；至於中小型系統業者本就以屋頂型太陽能為主，只能盡量找公家機構、學校等標案，「能做就盡量做，沒生意就收起來算了」。

國內模組廠近年來多朝海外發展，包括聯合再生、元晶、茂迪等，已擴及美國、日本、歐洲市場，茂迪與安集近年來更積極開發「光電建材模組」，茂迪以建築整合型光電（BIPV）為主，安集則以強固安全光電建材（BRPV）為主。

茂迪表示，BIPV可做成壁磚與地磚型模組及彩色玻璃模組等，兼具建築美感與綠能效益；安集解釋，BRPV是進一步把模組直接當成建材使用，「一兼二顧」可節省成本，同時防火等級達到A級、也能防水，還可直接踩踏，省去維修步道空間，但須等內政部修法通過。

