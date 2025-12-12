屋頂光電標準擬限縮 經部盼維持原草案

新建物屋頂裝設光電，傳出擬調整門檻，僅限制公有建築與工廠才需要加裝屋頂光電。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕新建物屋頂裝設光電討論逾二年半，內政部今年初預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，但傳出擬調整草案門檻，僅限制公有建築與工廠才需要加裝屋頂光電，遭環團痛批新設光電效益恐剩原先的一成；光電發展政策的主管機關經濟部表示，尚未收到調整草案，但盼維持「有共識」原案。

強制新屋、舊屋改建都要裝設光電，是經濟部能源署參考德國柏林太陽能法規定，立法院在二〇二三年通過《再生能源發展條例》。內政部今年二月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達一〇〇〇平方公尺（約三〇〇坪）以上，規定屋頂需設光電，包括集合住宅、透天等型態都納入，但宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等四類建築可除外。

內政部十月底還稱最快今年底公布，但內政部長劉世芳之前在內政委員會備詢時表示，草案相關細節還要再與經濟部討論，且透露屋頂光電會先從公有建築、大型工廠開始，尚未涉及一般民間住宅或商辦；消息傳出，引發光電業、環團等質疑屋頂光電政策將大轉彎。

相關人士分析，過去公有建築做為示範，屋頂可設光電的都已設置，大型工廠更可能要負擔用電大戶條款義務，屋頂光電該蓋都蓋，或出租屋頂獲取租金收益等；若草案真的調整，幾乎已無建物屋頂可蓋，環團評估，新設量恐只剩下原草案的一成。

環團懷疑政策轉彎與興建成本有關。根據官方、環團等試算，三〇〇坪約配置五十kW光電設備，成本約需三至四〇〇萬元，實際占整體建築造價不到一％。

經濟部表示，草案若有意調整，應會尋求經濟部討論，且草案也確實經過二年多討論，經濟部立場當然希望可維持當初共識。

截至今年十月底，我國光電設置量僅十五．一GW，距離明年目標二十GW還有一大段空間，先前的光電三法已形同封殺地面型光電，遭業者痛批是「化療法案」，若屋頂光電又限縮，對推動光電無疑是雪上加霜。

