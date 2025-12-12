封測大廠集中火力攻AI 訂單外溢到二線廠

AI需求掛帥，封測大廠紛集中火力供應AI主要客戶，其他客戶訂單陸續外溢到其他封測廠。（法新社資料照）

明年起漲價5～10％

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI（人工智慧）需求掛帥，封測大廠紛集中火力供應AI主要客戶，其他客戶訂單陸續外溢到其他封測廠，加上記憶體需求火熱、地緣政治帶動美系客戶轉單台灣，近期封測廠接單走旺，並為了反映電價與材料等成本上揚，多家封測廠包括超豐（2441）、華泰（2329）紛紛通知客戶，明年起將調漲封測價格5%~10%不等。

封測廠日月光投控（3711）、京元電（2449）是輝達概念股，受惠AI需求強勁，GPU、AI ASIC訂單湧現，帶動今年陸續大幅擴產，第四季營收皆不減反增，11月營收雖各呈現月減的情況，但都較去年同期增加，日月光前11月營收為5865.23億元，年增8.11%，創歷年同期次高；京元電累計前11月營收達316.79億元，年增更達29.78%。

請繼續往下閱讀...

記憶體封測廠力成（6239）11月營收衝上71.4億元，月增2.43%、年增達25%，創下39個月以來新高，主要來自AI帶動記憶體封測需求大增；旗下超豐11月營收14.29億元，月減3.06%、但年增11.29%，連續9個月營收維持在14億元之上，前11月累計營收153.71億元，年增10.82%。

矽格（6257）11月營收達17.4億元，創41個月以來新高；欣銓（3264）、華泰11月營收雖較10月略減，但皆年增2成以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法