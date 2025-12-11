國泰世華亞洲萬里通聯名卡10年有成

「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色「哩程加速器」全面升級，並推出嶄新卡面設計。（國泰世華銀行提供）

優惠全面升級

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作十周年，全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」自二〇一五年推出以來深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞。雙方十日以「早刷這張 換里出發」全新訴求，宣布聯名卡全面升級優惠權益，不僅首度在台推出刷卡賺取國泰航空會籍積分（Status Points）權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優五元一里，新戶最高可獲三萬二〇〇〇里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票；聯名卡友也獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高十％里數回饋及機票九二折起等尊榮禮遇，助卡友輕鬆實現夢想旅程。

亞洲萬里通總經理許佩渝表示：「國泰世華銀行對『亞洲萬里通』來說，不只是夥伴關係，更是我們共同開創台灣哩程市場的先鋒，攜手引領『亞洲萬里通』聯名卡成為台灣好感度最高的哩程信用卡。產品權益再升級，除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在台推出透過刷聯名卡消費，即可同時賺取國泰航空的會籍積分權益，代表卡友的每一筆消費，都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。」

國泰世華銀行總經理鄧崇儀強調：「國泰世華自二〇一五年首度攜手亞洲萬里通發行聯名卡以來，當時透過業界首創『哩程加速器』創下快速累里熱潮。此次推動升級，不僅限於聯名卡，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除透過聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將『小樹點』轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠」。

為持續拓展哩程使用場景，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色「哩程加速器」再升級，納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，致力貼近卡友日常生活。

本次嶄新上市恰逢春節旅遊旺季，更推出上市加碼活動與超殺優惠，首次申辦聯名卡新戶首刷消費達檻享一萬里數回饋外，即日起至二〇二六年二月二十八日參與「煥新享里」活動，登錄並達一般消費指定門檻，最高回饋六〇〇〇里；新卡友達消費指定門檻，最高回饋一萬里。

不僅如此，於「哩程加速器」特店消費滿額最高再享一萬里回饋；並於二〇二六年三月三十一日前，聯名卡友於海外實體消費達指定門檻，登錄成功再享里數二倍回饋，最優享五元一里，最高回饋二〇〇〇里，共計三萬二〇〇〇里數，助卡友輕鬆兌換日本指定航點來回機票。

