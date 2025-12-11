李淳預測美對台關稅15%機率高

經濟學家、前駐歐盟代表李淳昨受訪預測，台灣適用15％關稅的機率「非常高」。（Yahoo齊有此理提供）

台灣是AI世代「造王者」 靠實力非運氣

〔記者方瑋立／台北報導〕針對川普政府對等關稅政策可能發展，經濟學家、前駐歐盟代表李淳昨受訪預測，台灣適用十五％關稅的機率「非常高」，並強調台灣在AI世代是各國爭相拉攏的「造王者」，赴美投資是供應鏈與國力的延伸。

李淳接受網路節目訪問指出，未來十至二十年全球科技主戰場就是AI，而台灣在硬體製造上有不可替代的地位；從台積電生產的最先進AI晶片，到市占逾九成的AI伺服器組裝，台灣掌握了完整的生態圈。「台灣的特色叫做造王者，我們輔佐所有想要爭奪王位的人」，無論輝達、蘋果還是Google，想在AI賽局中勝出，都需要台灣的專業代工支持，這種硬體實力的絕對領先，也令台灣成為全球科技供應鏈的核心。

面對美國關稅趨勢，李淳分析，雖然世界各國普遍面臨二十％的壓力，但台灣極高機率會落在十五％的優惠區間。

李淳解釋，美國僅對台灣、日本、南韓及歐盟要求「投資承諾」，這將台灣與日韓歐盟劃歸為同一戰略集團；既然日韓歐盟的平均關稅落在十五％，台灣理應比照辦理。

針對外媒曾以「台灣病」形容台灣產業失衡，李淳並不同意。他指出，「荷蘭病」源於當年荷蘭靠運氣挖到天然氣導致產業單一化，但台灣是靠工程師的血汗與技術累積出的「真功夫」，這不是病、而是「榮譽徽章」。但他也坦承國內確實存在貧富不均與產業失衡的挑戰，政府目前聚焦輔導中小企業的方向符合台灣需求，讓各行各業都出現「該領域的台積電」，同時維持高科技產業競爭力。

