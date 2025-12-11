中11月CPI虛弱反彈 PPI加劇惡化

分析師指出，中國十一月PPI跌幅大於預期，顯示中國通縮沒有減輕。（法新社）

生產者物價指數年減擴大至2.2％ 凸顯通縮壓力越來越大

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局週三表示，中國十一月消費者物價指數（CPI）年增〇．七％，增幅創逾一年來最大，但無助緩解通縮疑慮，因為生產者物價指數（PPI）年減二．二％，比十月的跌幅二．一％惡化，且為連續第三十八個月下滑。分析師指出，PPI跌幅大於預期，顯示中國通縮沒有減輕。

打擊企業價格戰政策 嚴重受挫

這兩個好壞不一的數據，凸顯中國的通縮壓力之強，正在吃掉企業獲利和工人收入；而中國內需疲弱，使北京當局打擊企業價格戰和割喉競爭的努力面臨挫折。澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示：「PPI跌幅大於預期，顯示中國的通縮並未減輕，應是北京當局二〇二六年的首要政策議題。」

中國自COVID-19疫情結束以來，就在努力應付因持續多年的房地產不景氣和疲弱的國內需求而產生的通縮，某些產業的產能過剩也導致供過於求，迫使企業降價以求生存。到今年年底，中國的GDP（國內生產毛額）平減指數預計將連續第三年下跌，為中國在一九七〇年代末期、朝市場經濟轉型以來最長衰退期。

在PPI數據公布後，週三中國十年期公債殖利率由紅翻黑，收盤跌至一．八四％，創一週以來最低；三十年期公債殖利率也跌至二．二四％。上證綜合指數收盤下跌〇．六％。

上證應聲下跌 公債殖利率下挫

盛寶銀行駐新加坡首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示：「CPI的改善幅度仍太輕微，無法真正改變經濟成長或企業獲利前景，市場需要持續一段時間的穩健物價數據，以及更強勁的財政支持，才能大動作重新評估中國。」

