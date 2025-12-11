財經青紅燈》53萬老人受困老公寓

近期內政部積極推動「老宅延壽機能復新計畫」。 （記者徐義平攝）

截至6月底，全國65歲以上高齡長者已逾457萬人，其中超過118萬人屬於1人戶，也就是現況處於「孤獨養老」，占全國高齡者比重近26%，而全台每3.84人高齡者就有1人是孤獨老。

另高齡者居住現況，有11.5%、近53萬高齡者住處屬於無電梯公寓，其中獨居又住在無電梯公寓的高齡者近13萬人；至於2名高齡者住在同1戶老公寓的老老照顧情形，超過6.1萬人，也就是全台近20萬高齡者是獨居或老老照顧且住在沒有電梯的老公寓。

對高齡者來說，因身體逐漸老化，步行上下樓梯都相當吃力，與外界接觸較需要的設備莫過於電梯；若高齡者身體情況是不良於行，沒有電梯或室內未規劃無障礙設施或空間，活動範圍將更加侷限，甚至想下樓都難如登天。

近期內政部積極推動「老宅延壽機能復新計畫」，每棟最高補助金額960萬元，其中公寓提供補助項目有8個，又以增設電梯、增設或改善無障礙設施、公共管線修繕更新等項目，對高齡者來說較為急迫；但即便獲得補助，增設各項設備，尤其是電梯等設施，後續電梯的維修保養又是另一筆花費，特別是公寓戶數通常較少，能分攤的戶數自然不多。

養老生活不外乎重視醫療、生活、交通等三大需求的便利性。根據內政部統計通報，今年6月底，65歲以上高齡者居住地點附近200公尺內有醫療院所比率高達54%，而100公尺內有公車站牌、便利商店占比各約37.2%、35.2%，3項需求比率、相較2020年同期，以100公尺內有便利商店增加最多，5年增加12.7個百分點，其次是200公尺內有醫療院所、但5年僅增加0.5個百分點。（徐義平）

