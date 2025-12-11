凱基證券2026投資展望 樂看台股多頭向上

凱基證券與瑞銀集團子公司UBS Partner合作，「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線；左起為凱基證券財富管理處主管阮建銘、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、董事長許道義、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi、瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓、瑞銀投信總經理林玉珠。 （凱基證券提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕凱基證券10日舉辦「凱基鑫觀點投資展望」，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供2026年投資展望及資產配置建議，幫助投資人提前掌握明年投資的方向。

朱晏民指出，AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實，完全奠基於真實服務與算力的快速成長。當前限制產業擴張的關鍵在於「供給」而非需求，使競爭格局維持在藍海而非紅海。在投資熱潮尚未見頂情況下，預期2026年多頭格局將維持不變，並延續自2023年啟動以來的多頭循環，預估2026年台股指數高點上看3萬3000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至2萬5000點、約當16倍本益比。

請繼續往下閱讀...

資產配置建議方面，阮建銘以「洞察趨勢、聚焦LEAD」為主題，分享明年投資策略，首先提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇（Multipolarity Deepening）、期中選舉影響（Midterms Impact）、川普干預聯準會（Meddling in the Fed）等3大現象都將陸續發酵。

凱基證券同時也宣布與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台之證券商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法