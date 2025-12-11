盤勢分析》短線雙賣壓夾擊 避免追價

昨日台股收在28400.73點，寫下加權指數收盤歷史新高。（中央社資料照）

昨日台股開盤量縮震盪，午盤後電子權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、台光電（2383）、智邦（2345）領軍走高，終場上漲218.13點，收在28400.73點，寫下加權指數收盤歷史新高。

在3大法人動向，外資昨買超196.07億元、投信買超18.68億元、自營商買超52.61億元，合計買超267.37億元；外資台指期淨空單昨減少2798口，累積外資台指期淨空單約2.86萬口。

野村投信指出，觀察當前AI架構變革，回檔最值得布局的仍是確定性高、擴產能見度明確的族群，估計台股在資金面與基本面雙引擎驅動下，多頭行情可望延續至2026年，建議投資人把握布局台股創新科技ETF投資機會。

元大投顧分析，Google TPU快速崛起，川普拍板放行H200晶片銷往中國，利多激勵台股收復所有均線，外資、投信也明顯回補，整體條件有利多方延續攻勢；不過，指數由季線反彈已達2000點，距離前高28554點僅一步之遙，短線將面臨獲利了結與前高賣壓夾擊，特別是外資進入長假模式，年底交投轉趨清淡，操作上應避免過度追價。（記者張慧雯）

