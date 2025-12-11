台積營收 連5月逾3千億元

晶圓代工龍頭廠台積電昨公布11月營收，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄，並連續5個月營收超過3千億元大關。（取自台積電官網）

AI加持 與台達電11月營收 雙創同期最強

〔記者洪友芳、方韋傑／綜合報導〕受惠人工智慧（AI）晶片對先進製程需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨日公布11月營收3436.14億元，雖月減6.5%，但年增24.5%，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄，並連續5個月營收超過3千億元大關。累計前11月營收約3兆4740億元，年增達32.8%。

台積Q4營收 超越財測可期

台積電日前法說會指出，客戶對AI相關需求持續強勁，非AI的消費性與通訊相關需求也已觸底並溫和回升，第4季預估美元營收介於322億至334億美元，中間值季減約1%，以新台幣兌美元匯率30.6元為假設基準換算，營收約介於9853億至1.02兆元，而台積電10、11月累計營收已達7110.87億元，超越財測高標可期。

台積電今除息，昨股價收1505元，上漲25元，創1個多月以來新高價，成交量2.32萬張，3大法人同步買超，其中外資買超7567張、投信買超964張、自營商買超1326張。

電源供應器大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源、液冷散熱系統出貨暢旺，11月營收505.43億元，月減11.9%、年增37.9%，創下歷年同期新高，累計今年前11月營收為5012億元、年增31%，同寫歷史新猷。

台達電11月4大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%。對於AI產業展望，管理層認為中長期發展方向不變，隨著AI所需算力與用電量急速攀升，旗下相關營收貢獻程度已達2至3成，高階伺服器電源訂單能見度持續看到明年。

台達電看好能源設施商機

台達電指出，能源基礎設施商機未來可望呈現爆發式成長，助攻集團未來新成長曲線。關於非AI業務，電動車、工業自動化領域都長線看多，樓宇自動化短期較易受景氣影響。

