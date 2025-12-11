槓玉山航空 台玻林伯實代妻討精華房

台玻集團總裁林伯實（左）為夫人徐莉玲的學學文創公司，狀告玉山航空討房。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕由台玻集團總裁林伯實夫人徐莉玲一手創辦的學學文創公司，因房屋租賃問題槓上玉山航空，並由林伯實作為法定代理人一狀告上士林地方法院，要求返還台北市精華區位於八樓的建物。法官根據房產本身的交易價值與積欠款項，最終核定本案訴訟標的價額近五九〇〇萬元，並裁定學學文創須補繳裁判費五十一萬餘元。

學學文創因租賃問題 告上法院

學學文創提出三項訴求，包括返屋、還款及償還不當得利，第一，要求玉山航空將位於台北市某路段位於八樓的建物「騰空遷讓返還」；第二，請求給付積欠租金、管理費與費用等，共二五七萬餘元；第三，要求玉山航空自今年六月一日至返還為止，每月支付六十四萬三二八三元，相當於租金的不當得利。

請繼續往下閱讀...

8樓房產 訴訟標的價額近5900萬

法院依據民事訴訟法規定，核定訴訟標的價額，並指涉及房屋遷讓的案件，其價額應以房屋「起訴時之交易價額」為準，並強調這項估算不包含房屋所坐落的土地價值，僅單純計算建物本身。

法院經查，該建物樓地板面積約一三一一平方公尺（約三九六．五坪），法院同時參照台北市地政局建物價值估算表，核算出該房屋本身的起訴時交易價值即達五八八四萬二〇九一元，並將建物價值、積欠的二五七萬餘元，及起訴前已發生之不當得利金額加總後，核定本案訴訟標的總價額為五八八四萬二〇九一元。

「學學國際文化創意事業」於二〇〇七年創立，以整合華人文化與創意教育為宗旨，其內湖總部是設計界知名指標。創辦人徐莉玲不僅是台玻集團總裁林伯實的夫人，她本身在台灣商業及文化界地位舉足輕重，昔日除擔任誠品書店總經理，更曾執掌台新銀行文化藝術基金會董事長等要職，為台灣設計、藝術與零售領域的重要人物。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法