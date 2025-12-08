拚AI強國 產發署長：台須補足3弱點

經濟部產業發展署長邱求慧認為，台灣「全球AI指數」排全球第16名，不能誤解為已經站穩。（資料照）

高階AI人才、商業生態系與開發能力指標低分 邁向全球10強瓶頸

〔記者廖家寧／台北報導〕英國《觀察家報》（The Observer）日前發布「全球AI指數」（Global AI Index），台灣排名從去年全球第二十一名進步到第十六名。經濟部產業發展署長邱求慧撰文分析，台灣高分項是政府策略與基礎建設，但在高階AI人才、商業生態系與開發能力等子指標較為低分，「這三項弱點，是阻礙台灣進入前十名的瓶頸」，台灣要「真正成為AI強國，必須補齊軟體人才與產業生態的發展」。

政府策略、基礎建設居世界級強項

邱求慧撰文分析，攤開數據來看會發現「台灣的成績其實強弱項非常明顯」，細看各項的分數，台灣的強項是政府策略（全球第八）與基礎建設（全球第七）；例如政府近年推出各項AI政策與晶創台灣方案等，加上台積電與伺服器供應鏈帶來的硬體實力，這些都是世界級的強項。

他指出，令人驚喜的是，台灣在AI相關法規與社會接受度（第十五名）及學術研究（第十八名）上也展現穩定進步，顯示台灣的制度與環境其實已經越來越成熟。

不過，台灣在三項子指標的排名相對落後，包括人才排名三十三，顯示台灣的高階AI人才極度短缺；商業生態系第三十名，顯示台灣缺乏能靠AI服務賺錢的企業與新創；開發能力第二十七名，說明台灣多半是工具使用者，而非技術的創造者。他指出，「這三項弱點，是阻礙台灣進入前十名的瓶頸」。

邱求慧認為，台灣排全球第十六名值得肯定，但不能誤解為已經站穩，指標更像是一個提醒，「硬體與國家意志可以幫我們衝到前段，但要真正成為AI強國，必須補齊軟體人才與產業生態的發展」，前路仍長，台灣還要更努力，才能真正站上AI世界舞台。

根據《觀察家報》公布，全球AI指數排名前十依序為美國、中國、新加坡、英國、南韓、法國、以色列、加拿大、德國及阿拉伯聯合大公國。

