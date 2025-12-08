〈財經週報-2006年台股〉AI規格升級 PCB迎來百年一遇榮景

AI市場成長，PCB產業產業景氣有機會一路旺10年。（資料照）

記者卓怡君／專題報導

台灣PCB產業受惠AI（人工智慧）、高效能運算、衛星通訊與車電等市場成長，今年營運成長亮眼，台灣PCB產業大老更一致看好AI是百年一遇的好機會，AI為PCB帶來產品結構與技術升級改變，看好PCB產業景氣有機會一路旺10年，法人看好PCB因AI伺服器與網通交換器需求強勁，PCB族群明年仍是AI投資賽道的重要成員。

為了應付龐大的算力，AI伺服器、AI ASIC晶片、網通交換器不斷升級，PCB上游高階材料包括銅箔、玻纖布價格持續看漲，ABF載板明年也進入漲價循環，甚至可能出現供應缺口，法人預估，明年輝達VR200主板全面採用HVLP4及以上等級銅箔，AWS Trainium 2Max/Trainium 3也將改採HVLP4，加上Google及Meta的AI ASIC、800G/1.6TG交換器等需求，高階銅箔、高階T-Glass玻纖布供應持續吃緊，T-Glass成本居高不下，將帶動整體IC載板漲價潮。

緊接著，因應AI算力提升及資料傳輸高頻寬、低延遲需求，輝達2027下半年推出下世代Rubin Ultra將有機會大量導入M9等級CCL（銅箔基板），包括高階銅箔也將全面升級至HVLP5，目前具備M9等級實力的台廠為台光電（2383）、台燿（6274）與聯茂（6213），高階銅箔廠則以金居（8358）為代表。

PCB廠擴產 明年營運增添柴火

各家台灣PCB廠為滿足客戶訂單已啟動大規模擴產，包括金像電（2368）、臻鼎-KY（4958）、定穎（3715）、欣興（3037）、尖點（8021）等陸續有新產能開出，可望為明年營運增添柴火。

