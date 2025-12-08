〈財經週報-時事求是〉還是看AI

AI應用發展有進無退，概念股將變得更加模糊。若有新的明星企業出現，當紅公司可能會過氣。（資料照）

■魏錫賓

聖誕節的燈飾開始出現在街頭，冷空氣適時地吹起年末的氣氛，2025年將要結束了。在股市，美國總統川普效應逐漸淡化、聯準會（Fed）降息循環走了一半，AI已連續二年多帶動成長，2025年可望是台股連續第三年達成20%以上漲幅的一年；然而年度50%左右的激烈振幅，除了反映今年的多空較勁，或許也想為2026年的產業趨勢找出方向。

2025年10月外銷訂單約有700億美元，較前一年同期再成長25%。根據經濟部統計，其中資訊通信與電子產品合計接到訂單509億美元，占73.5%；累積1至10月，二者訂單超過4,000億美元，占總外銷訂單的69.6%，其餘產業的外銷金額及成長率均乏善可陳。部分產業在谷底力圖振作，但外銷產業集中趨勢仍在攀升。

傳統產業中有不少公司的股價還在谷底匍匐，不過在AI帶動下，台股連續3年狂奔，從2022年底的14,137點，已大漲至上週的27,980點，幾乎翻倍，其間雖遇川普接任美國總統實施對等關稅的大修正，可是股市迅速地重整旗鼓，由有業績加持的AI相關概念股帶領著扶搖直上。

在2025年前10月近6,000億美元的外銷訂單中，來自美國者已達2,115億美元，占了35.6%，且金額也較前一年同期提高約35%，主要即是來自資料中心等AI相關伺服器、網通產品及相關電子零組件的需求增加；然而，這樣的成長速度是過去所罕見，尤其是資訊通信的總外銷訂單在2021年創下接近2,000億美元的高點後，曾連續2年下滑。高成長能否持續，是最大的隱憂。

外銷訂單是景氣領先指標的構成項目之一，從經濟部公布的數據可以合理預期，AI帶動景氣衝鋒的動能不會戛然而止，2026年仍會是焦點，算力基礎建設的競爭應會繼續，而由半導體供應鏈向外延伸的週邊商機還會繼續強勢；然而，如果股市反映了未來，業績的絕對數字就非絕對重要，反而成長性常會指引新方向。

供需決定了價格，有不少商品的需求增加了，可是供給提高得更多，也會壓抑企業獲利；愈是耀眼的AI高成長明星，愈會吸引躍躍欲試的新挑戰者。過去的經驗顯示，股價與基本面有關，但許多公司在業績到達頂點時，股價經常已先下跌一段時間；當供應鏈的公司持續地在合縱連橫，沒有足夠大護城河的公司，未來不一定能像目前那麼耀眼。

2026年應該還會是令人意料不到的轉折年；不一定是反轉，但股市的漲速總是會加快或減慢。AI發展有進無退，台灣的產業結構將更明確地朝成長型集中，而一直都在篩選受惠企業的金融市場，也會讓有高技術門檻、具備全球市占、能擴產並穩定獲利的公司脫穎而出。當AI的應用散播到各產業，AI相關個股或許將變得更加模糊；一定會有新的明星企業出現，而現在當紅的公司，也可能會過氣。

