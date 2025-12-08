〈財經週報-2006年台股〉AI投資主賽道 2026台股上看3萬點

5大投顧看2026台股指數

記者卓怡君／專題報導

今年台股上下震盪逾1萬1,000點，所幸AI帶來充沛動能，護國神山台積電帶領台股衝上歷史新高。（中央社資料照）

因美國總統川普4月無預警祭出全球對等關稅，全球陷入前所未有的驚恐，經濟貿易大亂，今年台股是有史以來動盪最激烈的一年，上下震盪逾1萬1,000點，所幸AI（人工智慧）帶來充沛動能，台灣企業獲利創下歷史新高，護國神山台積電（2330）扮演火車頭，帶領台股衝上歷史新高。

台積電扮演火車頭 台股有機會挑戰新高

而今年即將進入尾聲，展望明年，各大內資法人預估，明年加權指數以3萬點做為保底，最高可上看34,988點，利多來自美國總統川普為了期中選舉，勢必端出各種經濟利多牛肉，川普人馬將進駐美國聯準會，明年持續降息機會高，低利率趨勢支撐全球資金動能，未來「印鈔機重新啟動」將成美股大跌時的「無敵星星」；此外，AI黃金時代來臨，台灣身為AI重要供應鏈，明年台股企業獲利預期穩健成長15%至20%。

美明年續降息 印鈔機即將重啟？

近來多家本土法人釋出明年台股最新展望，一致看好台股可再創新高，統一投顧預估加權指數上看34,988點，群益投顧與富邦投顧預估最高上看34,000點，永豐金控預估高點為33,000點，第一金投顧則認為可上看31,000點，至於低點則大致落在24,500點至26,000點之間。

台股走勢以美股馬首是瞻，推升美股再走高的關鍵除了AI概念股之外，更重要的在於「降息」，川普為了追求美國經濟成長，勢必展現降息意志力。

群益投顧總經理范振鴻指出，近期一度因12月美國聯準會降息機率大降，陷入科技股估值修正的壓力，但AI（人工智慧）持續發展，明年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，更重要的是，明年2月美國聯準會將進行四位地區聯邦儲備銀行主席的年度輪調，川普人馬有望進駐，川普為了改善財政赤字，並贏得明年期中選舉，勢必強勢介入大舉降息，並端出各種有利經濟與股市的政策，明年有望迎來「川普行情」，明年台股指數年底前高點將挑戰3萬4,000點，低點暫估26,000點。

台股有機會 挑戰3萬4000點

統一投顧去年精準預估今年台股可衝上28,000點，統一投顧再樂觀預估明年台股指數高點上看34,988點，且極可能在明年第四季達成。統一投顧總經理廖婉婷分析，隨著Google Gemini 3等多模態AI巨型模型問世，AI應用大爆發，預計將高效體現「變現力」。在電、金、傳產同步獲利成長加持下，2026年台股企業獲利預期穩健成長15%至20%，樂觀挑戰5兆元大關。同時，預期外資淨匯入規模上看200億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

選股聚焦於台積電延伸的先進製程及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。傳產方面則聚焦三大塊：消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

