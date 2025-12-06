11月CPI年增1.23% 近5年新低

主計總處昨公布十一月消費者物價指數（CPI）年增率一．二三％、創五十六個月新低，已連續七個月低於二％。（示意圖，中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布十一月消費者物價指數（CPI）年增率一．二三％、創五十六個月新低，已連續七個月低於二％，主因蔬菜及水果分別跌十三．二三％及一．六七％、創二十二個月及二十七個月最大跌幅，房租則漲二．〇二％、為二十七個月最小漲幅；至於十七項民生物資平均年增二．七六％、漲幅為二十一個月新高，其中雞蛋漲一成五、創三十一個月最大漲幅，豬肉續漲八．七％。

CPI連7個月低於2％ 國內物價持續平穩

主計總處專門委員曹志弘說明，十一月CPI漲幅縮小，主因蔬果因基期高而下跌；但CPI共三六八個查價項目，超過六成上漲，且經常購買的外食連續十三個月漲幅大於三％，加上十七項民生物資漲幅較大，以及十月起電價調漲，所以民眾對物價上漲的感受可能較大。他表示，預估十一月核心CPI仍約一．七％、整體CPI在一．五％以下，國內物價持續平穩。

豬肉漲8.7％、雞蛋漲15.3％ 民生物資漲幅較大

十一月CPI較上月跌〇．一四％，較去年同月上漲一．二三％。七大類中，以雜項類年漲二．八四％最多，主因國際金價走高，金飾及珠寶等上漲十一．四二％，加上理容服務費調漲；醫藥保健類年漲一．八七％次之，因醫療費用漲一．八％、醫療器材也漲三．二四％。

另，居住類年漲一．八六％，主因房租、家庭管理費用及電費各漲二．〇二％、四．九七％及五．四八％。食物類則漲一．四八％，其中肉類因豬肉價格仍高而漲五．二五％，蛋類、外食費分別漲十二．七二％及三．五一％。

至於十七項重要民生物資，其中雞蛋因天候及基期因素漲十五．三三％最多，豬肉續漲八．七％，麵包也漲三．〇九％。曹志弘說明，十七項民生物資漲幅擴大，主因豬肉及雞蛋上漲較多，但近期豬肉及雞蛋價格慢慢回穩。

