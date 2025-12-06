勞保紓困貸款12/15開辦 須符合3條件

勞動部為協助經濟困難勞工「好過年」，勞工紓困貸款12月15日開辦。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助經濟困難勞工「好過年」，勞動部二〇二六年勞工紓困貸款提前至十二月十五日開辦，凡是符合參加勞工保險年資滿期、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借過勞保紓困貸款或已繳清即可申辦，受理至二〇二六年一月二日截止，提醒有需要的勞工把握時間辦理。

勞保紓困貸款每人最高可貸十萬元，貸款期間三年，年利率目前為二．一六五％，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。根據勞動部試算，若借款十萬元，按目前利率，前六個月每月僅需繳利息一八〇元，自第七個月開始每月繳本息三四二七元。

勞動部提醒，若因生活困難需申請紓困貸款，必須留意申貸資格，包括計算至受理截止日的二〇二六年一月二日為止，參加勞工保險年資滿十五年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息；另已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或請領勞工保險補償金的勞工，不得申請。

