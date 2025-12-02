中工開門讓步 釋給寶佳1席董事

中工將讓出一席董事給寶佳集團，盼終止外界對於股權變動引發過度揣測；圖為中工推出的豪宅建案「陶朱隱園」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平、陳永吉／台北報導〕盼股權爭奪戰能休兵，威京、寶佳等兩集團透過雙方共同友人牽線，中華工程（2515）董事會中，原中石化法人董事代表人陳瑞隆請辭後，空出來的一席董事則由寶佳集團旗下大華建設（2530）董事長鄭斯聰出任，後續董事會將出現威京與寶佳兩家集團共治現象。

中工董事會 威京與寶佳集團共治

寶佳集團11月拋出震撼彈，公告已取得中工持股逾11%，之後持續加碼，持股增至15%，積極爭奪中工經營權。

中工指出，公司董事會由4席獨立董事、5席董事組成，寶佳未入主前，5席董事分別為法人揚真實業、中石化、天京投資、福星製衣廠，以及常理公司法人代表人劉量海，與寶佳詳談後，劉量海轉為法人董事中石化代表，常理公司法人代表則由華建董座鄭斯聰擔任。

盼終止外界揣測 威京讓出一席董事

據悉，過程中，威京、寶佳雙方均有釋出善意，因此，中工透過讓出一席董事，希望能夠終止外界對於股權變動引發的過度揣測、或被誤解為敵意競逐等疑慮。

中工董事長周志明表示，後續希望能與寶佳形成良性互動，透過新的董事會組成，讓中工治理更為穩定，並強調釋出董事席位最大原因，就是不要讓經營權成為市場炒作題材，且適度引入不同背景與專業的董事成員，能使治理架構更完整，也有助於降低外界對經營權的揣測。

最後，周志明表示，中工是一家有歷史的上市公司，以16萬名股東的利益為優先目標。昨中工股價收14.4元、小跌0.35%，法人預期，隨著經營權之爭落幕，中工股價將回歸正軌。

