楊珍妮︰我獲美降稅、不疊加 機率非常高

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，預計台美會有第六次實體會議。（記者王藝菘攝）

持續爭取232條款最優惠待遇 將盡速安排台美第六次實體談判

〔記者廖家寧、吳欣恬／台北報導〕台美關稅談判處於交換文件階段，行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮昨在立法院經濟委員會表示，由於「二三二」調查涉及產業議題複雜，文件往來達成初步共識後，預計台美會有第六次實體會議。另，外傳台灣協助美國訓練技術人員以換取降低關稅，她表示，「我們沒有答應美國要幫他們訓練技術人員」，這不在談判內容之中。

稅率調降至15％是目標

楊珍妮強調，談判目標是爭取對等關稅稅率往下調降，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，「機率非常高」，稅率十五％是目標，也希望二三二條款能有多項項目得到最優惠待遇。

至於談判結果何時公布？楊珍妮指出，由於二三二調查涉及的產業供應鏈複雜，目前在線上與文書往來階段，達成初步共識後，預計台美會有第六次實體談判會議，實體談判時間點會盡速安排。她說，會努力盡速達成，談判能否推進仍取決於雙方進展。

傳協助美訓練技術人員

我未承諾也非談判內容

立委關切談判團隊以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，外傳美方將台灣協助訓練技術人員作為關稅減讓的部分條件，日本與韓國分別宣布投資美國五五〇〇億與三五〇〇億美元，台灣是否有確切的投資金額？

楊珍妮回應，「我們沒有答應美國要幫他們訓練技術人員」，這不在談判內容中。而日韓與台灣情況不同，台灣模式的談判架構是協助國內廠商取得良好的投資條件，是依經濟發展、產業結構與業者需求而定，並無談到要幫美國訓練技術人員；至於金額部分仍在議定中，為爭取對我業者最有利的條件，目前尚不便公開。

國發會主委葉俊顯則指出，目前受暫時性稅率二十％加上原MFN稅率影響較大的產業，主要為工具機、機械、汽車零組件等，政府將落實韌性特別預算，以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」四大主軸、十一項措施協助產業因應國際經貿變局。

