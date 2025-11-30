AI驅動出口狂飆》CNN點名台經濟成長贏中國

受惠AI商機驅動出口，台灣Q2、Q3經濟成長率亮麗，10月出口更年增49.7％，創15年單月最大增幅，台股市值也超越德國，成為全球第八大。（中央社資料照）

台灣連2季GDP接近8％ 全年有望達7.4％ 在已開發國家中罕見

〔編譯盧永山／綜合報導〕拜全球人工智慧（AI）狂潮之賜，台灣第二季和第三季經濟成長率都接近八％，今年經濟成長率有望達七．四％，在已開發國家中十分罕見，甚至有機會超越中國，但美國媒體CNN直言，並非人人可享受這個成長果實。

台股市值超越德國 全球第八大

在出口激增三十六．五％的帶動下，台灣第三季經濟成長率達八．二一％，第二季也達七．七％，十月出口年增四十九．七％，為逾十五年來單月最大增幅，使得台股乘著這波AI狂潮，市值在今年九月一舉超越德國，成為全球第八大。

CNN示警：全民難共享成長果實

CNN指出，在全球晶圓代工龍頭台積電為首的科技業帶動下，台灣經濟加速成長，但許多民眾無法分享成長果實。經濟學家指出，關鍵原因之一是成長過度集中特定產業。凱投宏觀（Capital Economics）表示，電子製造占台灣GDP（國內生產總值）的逾十五％，但其所僱用的勞工僅占六．五％。

學者：成長過度集中特定產業

目前晶片與電子產品占台灣出口的七十三％以上，雖然目前暫時躲過川普的關稅，但高度集中於高科技製造的出口結構，加劇外界對台灣過度依賴單一產業的疑慮。相較於晶片與電子的出口暢旺，傳統產業如金屬、機械、塑膠等並未成長，有些甚至萎縮。

外界也擔憂，這波由AI帶動的出口熱潮是否具有永續性，以及全球狂熱一旦降溫，台灣經濟將面臨何種衝擊。

台灣經濟的不均衡現象，也反映在疲弱的消費信心上。根據台灣經濟發展研究中心的數據，今年以來台灣的消費者信心都處於疲弱狀態；美國總統川普發動的貿易戰也削弱消費者信心，因台灣尚未與美國敲定貿易協議。

台灣近年科技業獲利飆升，其他產業勞工卻沒有受益，電子業薪資如今比全體平均薪資高出超過七十％，且差距越拉越大。台灣的實質薪資成長自二〇〇〇年代初以來幾乎停滯，勞工所得在GDP中的占比從一九九〇年代的五十％降至如今的約四十四％。

但台大經濟學者吳聰敏指出，薪資停滯並非台灣獨有，許多已開發國家也面臨類似問題，尤其是低技能勞工。

