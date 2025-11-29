降低光電三法修惡衝擊》光電汰舊換新機制出爐 拚增500MW

經濟部能源署昨公布「明年太陽光電汰舊換新機制」，祭誘因促光電汰舊換新，估再增500MW容量。（資料照，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署昨公布「明年太陽光電汰舊換新機制」。經濟部評估，運轉十年以上的光電案場效率有望倍增，因此提出新設光電可維持既有較高費率誘因，估計能催出五〇〇MW汰舊換新容量；至於光電裝設受到「光電三法修惡」挑戰，明年光電躉購費率將全年維持今年度第二期水準、未再降價。

明年光電躉購費率 維持現行

能源署昨說明，鼓勵國內老舊光電設備改採高效產品，於相同空間下，可提升裝置容量與發電效益；能源署副署長吳志偉解釋，十年來太陽光電發電效率大幅提升，在技術進步之下，光電的平均發電效率由十五％提升到二十三％。

吳志偉說，汰舊換新制度並未設立申請門檻，但經估算，約是十年以上案場較適合。他舉例，同一案場原本一〇〇KW，但汰舊換新後裝置容量可增至一五〇KW，而案場假設已運轉十二年，原本的一〇〇KW將可維持既有較高的躉購費率，走完剩下的八年合約，而新設五十KW要適用較低的新費率，新設光電板效率高且容量增加，帶動光電設置量與電費收益增加。

能源署盤點，目前全台太陽光電案場運轉十年以上、適合申請約有八〇〇MW，若採汰舊換新機制，有機會催出五〇〇MW新設容量。

另外，面對最近太陽光電考量近期法規強化，衍生案場開發不確定性，明年度再生能源電能躉購費率草案也出爐，光電費率未再調降，其餘躉購費率措施變動，包括離島加成比例統一調整為十五％；在地熱能部分，除增訂次世代躉購費率分類外，因鑽井成本大幅下降及開發模式轉變，取消階梯式費率機制；離岸風電部分，已明確規範採競比費率作為躉購費率，也無須重複公告，而浮動離岸風電將持續蒐集資訊，滾動式檢討。經濟部預計十二月中再召開審定會，加速完成審定作業及費率公告程序。

