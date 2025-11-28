中華電信投資展望 鎖定衛星終端產品

中華電信董事長簡志誠昨指出，中華電信目前投資管道多元化。（資料照）

洽談相關供應鏈廠商 盼使用台廠設備

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事長簡志誠昨指出，中華電信目前投資管道多元化，包含直接投資、旗下子公司中華投資的投資、基金或是夥伴共同投資，而在強化網路韌性、積極布建海地星空下，未來投資將鎖定衛星相關供應鏈，進而將台灣供應鏈打入全球「星系」；另外，AI趨勢勢不可擋，也會投資AI相關應用公司。簡志誠透露，目前已與5~8家衛星相關供應鏈洽談中。

中華電信昨舉行「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表，簡志誠表示，中華電信5G加速器自2018年啟動以來，以大帶小、賦能新創，已成功吸引82家優秀新創團隊加入，除協助這些公司取得超過10億元的資金外，其中的稜研科技*（7812）更已經登錄興櫃、環球睿視（7587）登錄創櫃板，為台灣新創產業注入強勁動能。

簡志誠說，中華電信的投資不會侷限在5G，未來投資的重點除衛星使用者終端（UT）外，另一個重點是AI應用。

建構衛星國家隊 進軍全球

簡志誠說，中華電信近年來積極布局高中低軌衛星，且未來6G時代，一定會有衛星這個重要的通訊媒介，因此與衛星廠商談合作時，除要求在台灣是獨家代理外，也會希望衛星公司的終端設備可使用台廠設備，例如與OneWeb談合作，會要求台廠入網測試，台廠入網測試通過後，就可銷售到全球，也就是要將台灣產業帶進衛星供應鏈，最終建構整個衛星生態圈，打造衛星國家隊。

簡志誠說，中華電信與美國衛星公司Astranis合作，引進第三代MicroGEO衛星，預計今年底發射，明年第三季提供服務，而目前已與台灣的5~8家衛星終端裝置廠商接觸，除擬投資這些廠商外，也要助力他們打進國際衛星供應鏈。

簡志誠也說，將投資AI應用及不同領域，例如智慧醫療、智慧生活等，都是鎖定的標的。

