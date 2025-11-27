自由電子報
鴻海CEO：AI不是短期題材 台灣是全球重要資產

2025/11/27 05:30

鴻海執行長楊秋瑾強調，AI不是短期題材，台灣的硬體製造能量將成為全球AI產業鏈最重要的戰略資產。（記者方韋傑攝）鴻海執行長楊秋瑾強調，AI不是短期題材，台灣的硬體製造能量將成為全球AI產業鏈最重要的戰略資產。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）執行長楊秋瑾昨日指出，全球AI革命正從技術話題進入全面改寫產業結構的階段，而台灣在這場變革中站在極為關鍵的位置。她強調，AI不是短期題材，而是如同蒸汽、電力、電腦與網路般的「科技文明轉折點」；在基礎設施嚴重供不應求的背景下，台灣的硬體製造能量將成為全球AI產業鏈最重要的戰略資產。

楊秋瑾指出，外界常用「泡沫」看待AI，但真正值得看的是「錢往哪裡流」，包括全球5大雲端服務供應商與特斯拉，未來幾年預計投入超過6000億美元（約新台幣18.8兆元），「沒有企業會對一個泡沫投入這麼多資金」。

在AI時代，台灣的戰略角色地位有目共睹，楊秋瑾認為，台灣不僅擁有世界級的精密製造與交付能力，也掌握散熱、冷卻、整機組裝到整櫃整合、算力中心部署的完整產業鏈，「台灣很厲害，只是我們習慣低調，但事實上我們已經具備做全球最可信賴AI合作夥伴的條件。」

楊秋瑾強調，AI不是只有鴻海的戰役，也是台灣整體的戰役。鴻海透過電電公會將資源、技術與營運方法開放給中小企業，「未來台灣企業到美國、墨西哥、東歐發展，不需要再單打獨鬥」，這是台灣產業集體升級、建立長期全球影響力的必要策略。

敲定美國威州4年投資計畫

此外，鴻海集團攜手美國威斯康辛州經濟發展公司敲定未來4年的營運獎勵計畫，將在威州擴大布局並投入AI基礎設施建設。依照計畫，鴻海將以現有規模為基礎，額外投入5.69億美元（約新台幣178.43億元）擴大當地拉辛郡營運，並在未來4年內創造1374個新工作機會。

鴻海數據顯示，集團近年已在威州投入超過20億美元（約新台幣627.02億元），包括薪資、資本支出與稅賦，並創造約1500個伺服器生產相關職位，強化威州作為先進製造與數據基礎設施重鎮的角色。

