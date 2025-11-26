財經青紅燈》搶錢大戰何時休？

經民連智庫召集人賴中強（右二）等人25日拜會民進黨立法院黨團並舉行記者會，公布財劃法增訂第8之1條修正草案，盼化解朝野僵局。（記者廖振輝攝）

在野黨挾立法院席次優勢，短短1年內3修財劃法，甚至出現1週修1次的離譜情況。諷刺的是，部分在野黨立委一再要求行政院提出版本，但政院版財劃法出爐後，在野黨卻在程序委員會聯手封殺，連審都不願意審，如何解決財劃法爭議？這場搶錢大戰已經持續太久了，中央也有誠意釋出更多財源，值此國際變局迭起之際，台灣不應繼續內耗，朝野應摒棄成見、理性協商，讓財劃法之爭劃下句點吧！

藍白陣營聯手強修財劃法，甚至上演開會3分鐘將草案送出委員會的戲碼，倉促修法的結果，不僅分配公式錯誤，導致2026年有345億餘元無法分配；且各縣市中以財源最充裕的台北市、新北市財源增加逾400億元最多，形成「富者愈富」的現象，凸顯水平分配的不公；中央政府則被迫增加釋出4000多億元，導致明年不得不擴大舉債4000億元，「肥地方、瘦中央」的作法，則是垂直分配的不公。

為解決財劃法爭議，行政院上週四通過財劃法修正草案，除解決新版財劃法分配公式錯誤的問題外，相較於新版財劃法分配公式偏重人口數及營業額，讓雙北市等縣市「錦上添花」；政院版財劃法則優先彌補基本財政收支差額，且降低營業額權重，並納入工業及農業人口、農林漁牧產值等，有助於縮小城鄉差距、均衡區域發展。

此外，政院版統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數高於2026年，並保障各縣市獲配合計數不低於2025年，地方財源增加同時，也兼顧中央財政穩健。在野黨實在不該一再為反而反，為台灣長遠發展之計，朝野應該好好坐下來談。（鄭琪芳）

