盤勢分析》上檔套牢壓力重 季線附近布局

昨日台股多頭攻勢再起，由台積電領軍大盤成功收復季線。（示意圖，中央社資料照）

美國聯準會重要成員陸續放鴿，重燃市場12月降息期待，加上川普有望訪問北京，並正在權衡是否該允許輝達出售AI晶片至中國，激勵美國4大指數前天全數上漲，費城半導體指數勁揚4.63%，激勵昨日台股多頭攻勢再起，由台積電（2330）領軍大盤成功收復季線，早盤一度大漲613點重回2萬7000點大關，PCB、矽光子相關族群強勢演出；但籌碼凌亂，上檔套牢賣壓沉重，台股上下震盪逾300點，上漲量縮，2萬7000點得而復失，加權指數終場上漲407.93點，收在26912.17點，成交量4851億元。

統一證券指出，美國財長貝森特表示美國2026年沒有衰退風險，加上市場對聯準會12月降息預期升高，投資人風險偏好提升；加權指數連續3週回檔修正後，短線技術指標已回落低檔區，有利台股反彈，預期指數將震盪盤堅。操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選。

國票證券分析，12月美國降息機率重新回到5成之上，加上觀察台股技術面K值已落入超賣區，大盤有望於此築出短底，操作上留意回檔布局時機，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。

3大法人昨合計買超台股76.8億元，其中外資買超63.3億元、投信賣超15.6億元、自營商買超29.1億；外資台指期淨空單昨小減1482口，累積外資台指期淨空單逾2.97萬口。（記者卓怡君）

