AI產能供不應求 台積電擬在台增3座2奈米廠

因應AI晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，台積電在竹科、高雄共規劃投資七座二奈米廠已不敷需求，近期擬再投資三座二奈米廠。（資料照）

竹、高原規劃七座二奈米廠 不敷需求

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電加碼投資美國千億美元且加速建廠，在台灣也持續擴大投資力道。半導體供應鏈透露，因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，台積電在竹科、高雄共規劃投資七座二奈米廠已不敷需求，近期擬再投資三座二奈米廠，地點將落在南科附近的南科特定區，推估以一座廠投資金額三千億元，總投資額將達九千億元。

台積電表示，先進製程目前市場需求強勁，台積持續在台灣投資先進製程，包含台中A14廠區也已動工，持續與科學園區管理局合作評估適合半導體建廠的用地，一切資訊以公司對外公告為主。

地點屬意南科特定區 投資額達九千億

供應鏈廠商透露，台積電近期已與國科會等單位會商，表達將再投資建三座二奈米廠的需求，地點屬意台南市府正推動的「南科特定區開發區塊區段徵收計畫」；以用地區塊來看，A區上看四十公頃是適合晶圓廠建地，建廠時程還要看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土。

台積電本季已開始量產二奈米，先前預期明年將快速成長，二奈米家族將成為台積電大規模且長期貢獻營運的製程。

台積電美國投資總額達一六五〇億美元，先前遭曲解為台灣投資將減少？台積電董事長魏哲家當時反駁「做AI的客戶全部來找我們」，預計產能仍不夠，不僅不會影響台灣，還要請政府幫忙找地蓋廠；如今，傳出台積電將加碼在南台灣擴增二奈米廠，以實際投資行動粉碎謠言。

