新壽解約北士科 北市盼春節前簽約輝達

〔記者何玉華、王孟倫／台北報導〕台北市政府昨與新光人壽（新壽）正式簽訂北士科T17、T18地上權案解約書，完成塗銷地上權，台北市長蔣萬安說，「輝達與台北，又近一步」；副市長李四川表示，接下來要跟輝達簽約，北市府同步會進行T17、T18中間道路的都市計畫變更，初步看來三分之一土地可留做道路、三分之二給輝達當基地，就可符合輝達的建物設計需求。

北市府昨上午與新壽簽訂解約書，塗銷T17、T18地上權，土地正式回歸市政府，蔣萬安表示，「輝達與台北，又近一步！」輝達副總裁Scott Ekman上週代表執行長黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書；市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性時刻。

台新新光金控董事長吳東亮昨出席活動時受訪表示，「樂見整起事件有個完美結局」，強調新壽在過程中全力配合，希望能把輝達留在台灣；輝達未來正式落地，對產業信心與供應鏈都別具指標意義。

李四川說，在與新壽簽訂解約書後，他打了電話給新壽董事長魏寶生說「謝謝」，也感謝吳東亮，合意解約對新壽來說，儘管不是滿意，但還是可以接受。

至於後續流程，李四川表示，輝達需先送交「投資計畫書」，市府審查完才能簽約；輝達表示至少需要兩個月的工作天，估計農曆年前可簽約。李四川指出，往年黃仁勳年前都會來台參加尾牙，屆時黃若在台灣，就有可能親自簽約，否則就是由副總裁代表。

