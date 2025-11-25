韓官員︰台韓可合作 爭取美晶片關稅優惠

南韓產業通商資源部長呂翰九昨指出，在面對美國總統川普的晶片關稅上，南韓與台灣有合作空間。（路透資料照）

〔編譯魏國金、記者廖家寧／綜合報導〕南韓產業通商資源部長呂翰九昨指出，在面對美國總統川普的晶片關稅上，南韓與台灣有合作空間。他接受廣播專訪時說，「台灣也在進行談判中，因此南韓與台灣有透過合作，取得最優惠待遇的空間」。

一名南韓官員拒絕證實是否已就合作爭取美國晶片關稅優惠的議題，與台灣展開任何具體討論。呂翰九說，半導體產業版圖不會在一、兩年內輕易改變，「實際上在半導體產業，跟我們最類似的最大競爭對手可以看作是台灣」。

請繼續往下閱讀...

政院曾說明台灣模式 日韓無法類比

對南韓官員的說法，經濟部昨表示不便針對台美談判回應。行政院日前則強調，「台灣模式」跟日韓間的投資模式並不相同，無法直接類比；行政院說明，我方談判團隊正以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，也爭取調降對等關稅，且不疊加原稅率，還有二三二條款多項關稅優惠，目前雙方正在做最後文件交換，待確認書面內容後，就能進入最後的總結會議。

路透報導，南韓本月與美國的貿易協議拍板底定，南韓將對美國戰略產業投資三千五百億美元，以換取美國將其對等關稅降至十五％。

在與南韓貿易協議中，美國表示，對韓國課徵的半導體關稅「不會比未來協議中的條款不利，相關協議涵蓋的半導體貿易至少與南韓相當」。韓國官員認定，這意指台灣。

路透近日披露，美國官員私下表示，為避免升高美中新一輪貿易衝突，以及進一步引發民眾對物價上升的不滿，可能延後課徵川普揚言許久的半導體關稅。

川普上任後以國安疑慮為由，宣布對半導體進口展開二三二條款調查。八月初，他表示計畫對半導體課徵一〇〇％關稅，但對於將生產線移往美國的企業將給予豁免；幾天後更稱「我將課徵二〇〇％、三〇〇％的稅率」，但將分階段實施。目前美國商務部尚未公布該調查結果。

