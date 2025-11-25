對中房市過度樂觀 瑞銀地產主管認錯

長期看好中國房地產市場的瑞銀亞太及大中華區房地產研究主管認錯，改口中國已持續低迷4年的房市，距離結束還為時尚早。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，長期看好中國房地產市場的瑞銀亞太及大中華區房地產研究主管林鎮鴻，一改他過去的樂觀態度，並呼應華爾街同業的看法，預測中國已持續低迷四年的房市，距離結束還為時尚早。中國前財長樓繼偉近日也警告，中國低迷的房市尚未觸底，並將繼續拖累經濟成長長達五年。

林鎮鴻表示，預計中國房市至少還要再跌兩年，才能出現復甦，原因之一在於，隨著房價持續下跌，越來越多潛在購屋者現在選擇租房，「過去十年買房的人可能都賠了錢，這從根本上改變了人們對房價的預期」。

就在幾個月前，林鎮鴻預估，在一、二線城市復甦的帶動下，中國的房價最早將在二〇二六年可望趨於穩定。林鎮鴻因在二〇二一年初調降中國恆大集團投資評等而聞名，十一個月後這家中國債務最高的房地產開發商就爆發債務違約。林鎮鴻去年也大膽地看好中國房地產業。

全球各大銀行大多對中國房市持悲觀態度，自今年第二季以來，中國房市再次出現銷售下滑。官方數據顯示，十月房價跌幅創下至少一年來最大；惠譽信評十月表示，明年恐進一步惡化，各地區的新屋銷售量可能會比目前水準再跌十五％。

中國各地中古屋價格持續下跌，大城市的中古屋房價已比高峰下跌超過三分之一。林鎮鴻指出，除非北京公布重大刺激措施，他預期中國一、二線城市中古屋價格明年將再跌十％，二〇二七年則再續跌五％。

《彭博》上週報導，北京當局正在考慮採取新措施來扭轉房地產行業，包括首次在全國補貼房貸利息。樓繼偉十四日在北京舉行的二〇二五年財新峰會上警告，房地產市場低迷抑制了消費成長，並加劇通縮壓力，這意味著在一段時間內，北京當局有必要實施擴張性財政政策和貨幣政策。

