盤勢分析》爆大量收小紅 觀察季線支撐

昨日台股電子權值股漲跌互見，終場加權指數小漲69.3點 ，以26504.24點作收，成交量7264億元，創今年最大 量，也是史上第三大量，台股季線得而復失。圖為示意圖。（資料照）

昨日台股電子權值股漲跌互見，壓抑台股反彈力道，大盤觸及5日均線即面臨蓋頭反壓，尾盤因MSCI權重調整生效爆出大量，台積電（2330）最後一盤爆量急殺10元，以1375元作收，終場加權指數小漲69.3點，以26504.24點作收，成交量7264億元，創今年最大量，也是史上第三大量，台股季線得而復失。

在三大法人動向方面，外資昨日賣超299.56億元、投信賣超6.97億元、自營商買超15.15億元，合計賣超約291.37億元；外資台指期淨空單昨減少2022口，累積外資台指期淨空單約3.1萬口。

請繼續往下閱讀...

法人分析，受累MSCI權重調整盤後生效，台股搶攻季線功虧一簣，觀察自高點回檔已超過2100點，若美股止穩有機會在季線附近築底，預估台股近期會在2萬6千點附近震盪，若無意外，再大跌的機率不高。

元大投顧認為，近期盤面上族群呈現高低位階互換，先前走勢強勁的被動元件中小型股續強表態，記憶體、PCB設備、載板類股由於周轉率攀升且籌碼凌亂，多檔標的上沖下洗後，部分強勢股的技術型態已遭到破壞。元大投顧提醒，現階段加權指數隨著外資連續性調節，加上資金面弱勢，電子權值股相對承壓，波段操作的投資人，須留意個股不能跌破季線支撐位置。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法