財經青紅燈》證交所該罰台積電

上週台積電（2330）發生內鬼事件，傳出前高階主管羅唯仁從台積電退休轉任英特爾，並帶走大批先進製程資料，此事一出，引起各界譁然，但台積電卻異常冷靜，一副不關自家的事，也未上公開資訊觀測站澄清，反讓此事流言四起。

像是之前常喊台積電要變成美積電的前外資分析師，就質疑這件事可能事有蹊蹺，不排除台積電投資英特爾前，先派先遣部隊探底的可能性；還有過往不懂財經的前媒體人，也覺得這件事太詭異，並認為是「台美政府寫好劇本逼台積電合作」，羅唯仁的背景經歷是天衣無縫的執行者，她甚至幫政府及台積電想好會怎麼回應。

台積電作為亞洲唯一一家市值超過一兆美元的公司，也是台灣市值第一大公司，占台股市值超過4成，一舉一動皆動見觀瞻，且已連續11屆獲評為上市公司中排名前5%的企業，說台積電是台股模範生也不為過，但在這件事的處理上顯有瑕疵。

內鬼事情發生一週，但台積電從未有官方回應，也不曾在公開資訊觀測站回應此事，即便回個「對財務業務無重大影響」短短幾個字，也相當吝嗇，任由外界胡亂解讀，反倒是擔任台積電董事的國發會主委葉俊顯被問及此事時回應，「羅唯仁退休前一年多就已經調單位，不會接觸核心業務」，但葉主委可知道羅退休前，常常不請自來台積電重要研發會議，對台積電究竟造成什麼影響，葉主委能代表台積電發言嗎？

羅唯仁到底有沒有簽競業禁止合約？到底帶走多少資料？台積電諾大公司花一週時間，評估覺得這件事情不重要嗎？連國安機制都啟動，根據證交所重大訊息之查證暨公開處理程序規定，此事到底對台積電有什麼影響，台積電理應重大訊息說明，基於此點，難道證交所不該罰台積電嗎？（陳永吉）

