威剛董座：記憶體有錢買不到 價格續漲

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛董事長陳立白（3260）昨日指出，AI對記憶體需求的強度遠超過歷史上任何時期，DRAM、NAND快閃記憶體雙缺持續升溫，預估不只現貨價將持續上漲，合約價未來二至三季也將往上，2026年上半年甚至全年度，DRAM與NAND快閃記憶體仍將呈現全面缺貨態勢。

陳立白昨出席「冠軍之路」職棒紀錄片記者會，他於會後針對記憶體市況指出，這次DRAM與NAND快閃記憶體缺貨主因AI、全球大型雲端服務業者（CSP）需求激增所推升，上游大廠紛調整產能去生產高毛利AI相關DRAM，連NAND快閃記憶體產能也被排擠掉，導致NAND快閃記憶體缺貨比DRAM雖略晚、但缺口更深，價格漲幅較先前預估更大。

陳立白表示，目前各家客戶「有錢也買不到貨」，各家董事長、總經理都要親自出馬與供應商談貨源，能拿到原先的3成貨源算幸運。目前供應商擁有絕對議價權，多數客戶連一年長約都簽不到，只能「每月談」。

他並提到，這次AI造成缺貨漲價效應可說產業史上最強，AI對記憶體需求「又快又猛又長」，不像以前需求快但短，現在談AI泡沫化為期太早，要觀察後續而定。雖傳出中國記憶廠擴產，但陳立白認為，他們市占率僅約10%，即使積極擴產，對全球供需仍難以扭轉。

威剛Q4毛利率將優於上季

陳立白並預期，威剛第四季毛利率將明顯優於上季，主要受惠價格全面走揚，公司也加速囤貨，目標明年第一季之前庫存達200億元，銷售策略就是明年上半年「省著賣」，供應策略性主力客戶，儘管營收可能無法創新高，但預期獲利將會超越今年。

