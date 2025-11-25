股王信驊上修明年Q1目標／看旺明年 雙位數成長

信驊董事長林鴻明對明年看法樂觀。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕史上最貴的台股股王IC設計廠信驊（5274）昨日召開法說會，因客戶需求強勁，信驊董事長林鴻明上修明年首季營收目標，預估明年首季營收約26~27億元，年增25%~30%，再創單季新高，林鴻明表示，明年首季將是很好的一季，毛利率介於66.5%~67.5%之間，雖BT載板供應吃緊，但全力爭取供應商支持。

旗下AST 2700晶片樣品已出貨

至於明年第二季訂單能見度也漸提高，不管是AI伺服器或是一般伺服器BMC（伺服器遠端管理晶片），明年出貨年增率皆有機會呈現雙位數成長。此外，信驊已成功打入輝達新世代Vera Rubin平台，旗下AST 2700晶片樣品已經出貨，量產版本明年首季即可問世，明年整體營運表現會優於今年。

針對今年第四季，林鴻明表示，第四季因BT載板廠的大力支持，公司營運表現比之前預估的更好，將優於第三季，今年呈現逐季成長，11月和12月營收持續向上，目前沒有庫存問題，但上游供應端T-Glass相關BT載板仍相對吃緊，看好明年AI伺服器和一般伺服器BMC出貨皆會雙位數成長；至於AST 2700新品明年營收比重可拉高到10%~15%，其平均單價（ASP）將優於公司其他產品。

近來AI泡沫化疑慮不斷發酵，林鴻明認為，AI應用相當穩固，就連信驊自己的工程師都大量採用AI相關技術，AI應用不會泡沫化。

