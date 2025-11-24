經濟學人︰中國地下銀行成最大洗錢網路

中國地下銀行正在接管全球最大的非法產業—國際洗錢網路，為中國富豪、販毒集團、詐騙組織和北韓駭客所從事各種犯罪活動提供方便。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《經濟學人》報導，中國地下銀行正在接管全球最大的非法產業—國際洗錢網路，為中國富豪、販毒集團、詐騙組織和北韓駭客所從事各種犯罪活動提供方便。

毒販漂白金額 美財部估年達1540億美元

美國財政部估計，每年約有一五四〇億美元的非法所得，主要來自墨西哥販毒集團在美國銷售毒品，並經由中國再流入美國。這顯示中國洗錢網路漂白了大部分用於美國毒品交易的資金。美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡主任加基（Andrea Gacki）在今年八月發布的報告提醒各大銀行保持警戒，她寫道：「中國的洗錢網路遍布全球，無處不在。」

創新手段、低成本 傳統洗錢業被取代

與許多其他打進新市場的中國產業一樣，中國的洗錢網路透過降低成本和創新手段擠壓了競爭對手。傳統的洗錢服務無法與這些中國洗錢網路的效率、覆蓋範圍和低費用匹敵。美國緝毒局前特工厄本（Chris Urben）表示，傳統洗錢者會收取七％至十％費用，但中國洗錢網路僅收取一％至二％費用，這使他們以不流血政變接管了非法市場。

北韓駭客獲協助 每天洗錢近1億美元

他們還可以大規模運作。今年二月，北韓駭客竊取了近十五億美元加密貨幣，成為史上最大的加密貨幣竊盜案。調查公司TRM指出，北韓駭客每天可洗錢近一億美元，這很能是在中國地下銀行的協助下實現的。

中國洗錢網路的成功歸因於技術創新、貿易順差，以及嚴格的資本管制，每人每年匯出境外的資金不得超過五萬美元。這種組合創造了一種三方交易的機會：毒販可以將非法美元（或英鎊）從美國轉移出去，中國民眾可以將人民幣從中國轉移出去，而這些資金最終會被兌換成販毒集團想要的幾乎任何其他貨幣。

洗錢者通常會混合使用多種洗錢手段。去年十月，美國檢方公布對出身中國的柬埔寨商人陳志的起訴書。陳志創立了太子集團，是亞洲最大的犯罪帝國之一。為了洗錢，陳志依賴複雜的洗錢網路：包括全球規模最大的加密貨幣挖礦業務、線上賭博平台、空殼公司以及將非法資金與合法資金混合的專業洗錢服務。

