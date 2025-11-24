自主都更門檻高 房產業：設單一窗口助推

都更主要模式比一比

涉及建築、法規、財稅、銷售等多項專業

籲地方政府提供一條龍諮詢協助

〔記者徐義平／台北報導〕除了現有的公辦、民辦都更，政府正研擬鼓勵「自主都更」，讓所有權人付出更少行政費用，不用跟建商分土地容積，能享有更多的使用面積。房產業坦言，現有民辦都更改走自主都更等同是「推倒重來」，加上涉及建築、地政、估價、財稅、營建、融資、信託、銷售、維護管理等多項專業，且地主得自行籌措資金，並成立都市更新會，面對難題絕對不少，建議地方政府應設立單一窗口協助。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明直言，是否應先解決部分已報核都更案執行率不高的老問題，尤其是建商擔任實施者、且地主同意比率逾八成的民辦都更案；因建商很努力且花費了很多成本，但往往縣市政府會再要求拉高同意比率、甚至要達一〇〇％，不然就是希望將毗鄰土地再整合進來，或處理無權占用戶、地籍線與建築線不能吻合等難題，未來自主都更一樣會面臨相同的困境。



高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，都更涉及建築、地政、估價、財稅、營建、融資、信託、銷售、維護管理等專業；以過去經驗，要鼓勵地主自主都更，優先得解決誰來主導、誰來擔任整合管理角色，甚至誰可擔任主要土建融借款人，目前已有「全案管理公司」的一條龍顧問服務，但難度依然很高。

黃舒衛建議，除了政策鬆綁與相關容積獎勵，地方政府也應該建立自主都更的單一窗口，提供一條龍的諮詢協助與服務。

安信建經總經理張峰榮分析，想要自主都更的地主，無非是同意比率相當高、更新意願強烈與民辦都更拖太久；但若是已由建商擔任實施者的都更案，未來地主們要跳出來自主都更，首先要與建商合意解除契約，過去已走過的程序得重來一遍。

地主自組更新會 無給職背重責

他說，自主都更更新會的委員未來至少要拍板上千個決定，小至說明會召開時間，大至與銀行貸款、營建發包，到最後出售容積獎勵的房屋償還土建融，樣樣都與錢有關，而委員屬於無給職，有多少地主願背負如此龐大的責任與重擔，很值得懷疑。

