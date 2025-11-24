〈財經週報-金控併購〉兩度搶親失敗 中信金下個標的受關注

中信金控兩度「搶親失敗」，南山人壽及球人壽可能是下一個併購標的。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

去年台新金控和新光金控的新新併是首樁金控合意金金併，今年玉山金控（2884）相繼併購保德信投信以及三商美邦人壽，讓國內壽險金控再加一。值得注意的是，中信金控（2891）在新新併和玉山金併三商美邦兩宗交易中，都是唯一的挑戰者，可一窺擴大壽險版圖的企圖心。

台新金控與新光金控在今年7月24日完成合併，正式改名為「台新新光金控」（2887），總資產將突破8.4兆元，一舉躍升為國內第四大金控。

新新併躍第4大金控 玉山金併三商壽成第5大

玉山金控董事會則於3月18日通過，向美國保德信金融集團取得旗下保德信投信91.2％股份，投資金額約為新台幣27.62億元，並於5月13日經金管會核准，7月1日完成股權交割，正式成為玉山金控子公司，並在10月1日更名為玉山投信。

玉山金控及三商美邦人壽董事會再於11月5雙雙通過合意併購案，交易全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東，並取得三商壽全部股權，雙方董事會預計將於2026年1月23日召開股東臨時會通過合併案。併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控。

值得注意的是，在新新併和玉山併購三商美邦兩宗交易案中，中信金控也都表態有意併購並進行出價，雖兩度「搶親失敗」，但足以顯示中信金有意擴大壽險版圖。如果中信金不放棄，誰會是下一個併購標的？

在新新併前，新光金今年第1季資產總額約5.19兆，而尚未合併的新光人壽資產總額3.6兆；三商美邦人壽最新的資產總額則為1.6兆。可以看出，中信金屬意中大型的壽險公司，願意付出的代價也上看5兆。

中信金有意擴大壽險版圖 南山、全球可能目標

而玉山金併購三商壽後，目前國內獨立壽險公司尚有本土的南山人壽、全球人壽、遠雄人壽、宏泰人壽；以及外商保誠人壽、安聯人壽、安達人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽等共9家。

其中，南山是六大壽險中唯一的獨立壽險公司，資產總額近5.49兆；而全球人壽資產總額1.5兆多，其他壽險公司則都未達兆元。可以推測，中信金如果以壽險業為主的併購目標不變，且屬意中大型的壽險業者，南山和全球人壽將是最可能的目標。

對於壽險業併購潮，壽險公會理事長陳慧遊指出，金控是否應該花費巨額併購既有的壽險公司，要看「重置成本」，就是重新取得或建造相同資產所需的金額，需要多少時間才能達到現有的壽險公司規模，這些應是考量重點。

