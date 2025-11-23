光電環評修惡 投資全喊停 業界陳情 經部擬再提修法

白聯手修法造成太陽光電環評趨嚴，能源案場承包商坦言，相關投資者幾全面喊停。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕藍白聯手修法造成太陽光電環評趨嚴，國內能源案場承包商坦言，相關投資者幾全面喊停，因光是開一次環評會可能涉及八個部會，冗長程序造成投資卻步，業界已將重心轉向菲律賓等東南亞地區種電；經濟部長龔明鑫日前允諾將評估考慮修法，經濟部官員坦言，已接獲業界大量抱怨與陳情，將與環境部討論後再提修法。

開一次會 可能涉及8個部會

環評冗長程序 造成投資卻步

立法院十四日三讀通過民眾黨團版本的光電環評三法，將環評門檻大幅度加嚴，山坡地、水面型光電只要設置面積達五公頃、逾一萬瓩都要環評，且累積四萬瓩以上、面積四十公頃與國公有土地等均納入，業者形容幾乎是全面扼殺地面型光電開發。

業者舉例，以新型態的海洋發電為例，相關環評就橫跨八個部會，意想不到的水下文資等都要納入，光要開一次會就非常不容易；業者直言，不管是核電、火力，光電、儲能設施等，「規模大或小，擺在某個地點，都會遇到一樣的抗爭」。

龔明鑫日前於立院經委會備詢時表示，對新法感到遺憾，經濟部也有表達可依國民黨版本作為協商基礎，但最終卻是通過民眾黨版本，龔已允諾一個月內評估是否提出修法。

官員說，將就新法的影響程度與範圍，與環境部討論是否循財劃法方式，由政府單位再提修法，因環評法是環境部主管範圍，但經濟部是遭波及的「苦主」，得扛起綠能發展未達標的責任，也肩負半導體等科技產業的龐大綠電需求。

