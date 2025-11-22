飆股幕後》投資人看好獲利、配息 台產股價創27年新高

台產股價漲勢強勁。（記者李靚慧攝）

記者李靚慧／特稿

產險股台產（2832）10月底辦理現金減資3成，新股11月3日掛牌交易後，股價漲勢強勁，台股昨一度大跌逾千點，但台產卻因投資人對獲利及明年配息的樂觀期待，加上避險資金進駐，昨股價逆勢上漲，盤中最高站上53元、上漲3.3%，創下27年來的新高價，總計11月以來，漲幅達16%。在外資大舉買超的激勵下，尾盤以52.4元、上漲1.1元作收，漲幅2.14%，成交量1167張，較前日大增逾6成。

台產是老字號產險公司，1998年掛牌時，股價曾一度站上60元，但2023年以前，股價長年在20元上下震盪，每日成交量僅數百張，多則不超過2千張。不過因獲利亮眼、配息穩定，一直是存股族的持股名單。法人指出，激勵台產股價創新高的關鍵，就是投資人對明年配息的期待。

台產2024年稅後淨利11.62億元，獲利創歷史新高，每股稅後盈餘3.21元、每股配發現金股利2元，今年前3季稅後淨利9.34億元，與去年同期相當，法人預估今年全年獲利可望再創新高，配息值得期待。

台產去年每股配息2元，是在扣除法定盈餘公積及特別準備後配發的金額，台產上月底完成減資，使股本從36.22億元降至25.35億元，至9月底法定盈餘公積已提撥32.8億元、高於股本，因此自明年起，配息就無需考慮法定盈餘公積因素，預期配發率可望進一步提高。

法人表示，除了獲利表現、配息誘因外，近期全球股市震盪，台股走跌，此類配息概念股又成了投資人的資金「避風港」，應該也是推升股價走強的原因之一。觀察法人動向，台產自11月恢復交易後，外資累計買超1726張，昨就大買720張，占總成交量的6成以上。

