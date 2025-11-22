飆股幕後》切入輝達供應鏈 南俊國際半年漲2倍

切入輝達供應鏈後，南俊國際近半年股價已漲2倍。（美聯社）

記者林菁樺／特稿

AI伺服器滑軌概念股南俊國際（6584）與龍頭川湖（2059）同為輝達在滑軌領域推薦的供應商，憑藉切入輝達供應鏈後，南俊國際近半年股價已漲2倍，本週18日股價達381.5元新天價，但漲多後20日起遭列處置股票，昨則受台股大盤拖累，股價跌7.84%，收在335元。

南俊國際受惠輝達GB系列伺服器訂單開始出貨，10月單月營收創下2023年5月掛牌來新高，外界預期第四季隨AI伺服器訂單升溫，南俊營收、獲利可不斷向上。觀察南俊國際今年以來第一季毛利率突破30%，第三季更衝上36.53%，估計第四季持續成長，有望突破40%。南俊國際累計前3季每股稅後盈餘（EPS）來到3.11元，已超越去年全年的2.94元，10月單月EPS更達0.86元，年增2倍，法人更看好明年獲利可挑戰一個股本。

南俊國際原本就是美超微唯一導軌供應商，且是長期合作夥伴，近年打入雲端服務供應商（CSP）如微軟、AWS等巨擘，市場分析，南俊國際在伺服器滑軌市場的布局逐步開花結果，包括在美系軟體大廠的通用伺服器領域取得獨供地位，至於AI伺服器滑軌則與川湖共同供應，近期更傳出美超微奪下甲骨文AI伺服器大單等，明年展望看俏。

產能規劃方面，該公司明年上半年，有多條新產線及自動化設備投入營運，產能有望翻倍成長；海外營運方面，目前越南廠為租用，具備生產成本優勢，且占營收比重已超過10%，南俊國際也將於越南設新廠，預計明年動工，2027年可投產貢獻營收。

南俊國際每月交易量不高，5月以來受市場矚目，但法人進出及融資券未明顯增加，顯示有特定資金推升股價。

